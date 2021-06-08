В Кисловодске в ДТП две женщины сломали шеи

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 7 июня, около 19:30, на проспекте Победы в Кисловодске. Там водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и фонарь.

В результате - двух пассажирок иномарки 34-летнюю и 39-летнюю местных жительниц с переломами шейных позвонков и травмами головы доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

39-летний водитель в ДТП не пострадал. В момент аварии он был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.