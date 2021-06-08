На Ставрополье за сбыт наркотиков осудили двоих жителей Ростовской области

Прокуратура Ставрополья поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих жителей Ростовской области. Так, мужчина признан виновным в покушении, приготовлении, сбыте наркотиков в особо крупном размере.

А девушка признана виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, подсудимые установили контакт с руководителем банды в интернете.

По указанию этого главаря в конце 2019 года фигуранты уголовного дела прибыли в Изобильненский городской округ, где оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков, успев произвести более 11 кг.

Часть из них сбыли бесконтактным способом, а также через «тайники-закладки». В итоге деятельность банды пресекли полицейские. Они изъяли более 50 кг наркотика.

В судебном заседании подсудимые признались в содеянном и раскаялись.

Суд назначил мужчине 9 лет колонии строго режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Девушке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.