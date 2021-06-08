На Ставрополье мужчина из-за земельного спора пытался убить главу фермы

Против 54-летнего управляющего одного из крестьянско-фермерского хозяйств в Новоалександровске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР России.

Он обвиняется в покушении на убийство. Инцидент произошел 20 июня 2020 года на автодороге в поселке Присадовом Новоалександровского городского округа.

Там обвиняемый, увидев, что на автомобиле едет глава крестьянско-фермерского хозяйства, с которым у него были длительные судебные споры о земле, вышел из своей машины и несколько раз выстрелил из ружья в потерпевшего.

Мужчина получил огнестрельные ранения головы и тела. Но. К счастью, остался жив благодаря медицинской помощи.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд для дальнейшего рассмотрения.