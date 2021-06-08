Владимир Путин поблагодарил волонтеров Ставрополья за проект против социального одиночества

8 июня 2021 года президенту России Владимиру Путину представили социальную программу "Дружные соседи", которые разработали в Ставропольском крае. Суть проекта в объединении пожилых людей в группы, чтобы преодолеть социальное одиночество.

Программу реализуют в Предгорном округе. Там собрали несколько групп от 3 до 10 человек, которые стали общаться друг с другом. Найти такого "дружного соседа" помогает целый отряд волонтеров.

- То, что вы обратили на это внимание, чрезвычайно важно. Особенно уязвимые категории - это люди старших возрастов. Спасибо большое, что занимаетесь этим, - заявил Владимир Путин.

Также он отметил, что волонтерские организации могут получить поддержку от государства.