Житель Дагестана пытался решить конфликт с помощью бомбы, но никто не умер

СУ СК России по Республике Дагестан сообщило, что житель города Хасавюрта попытался взорвать двух мужчин, с которыми у него был конфликт. Он бросил к ногам самодельное устройство, в основе которого были осколки. Один человек ранен, второй остался невредим.

7 июня 2021 года местный житель поссорился с двумя мужчинами. Намереваясь убить обоих, он бросил в них взрывное устройство. Какое именно - следствие пока не установило. Но одного из них сильно ранило осколками, второй участник конфликта успел укрыться от взрыва. Раненого забрала скорая помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

Злоумышленник попытался скрыться, но его забрала полиция. Против него собирают улики, он может пойти под суд по статье "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что полиция Дагестана задержала мужчину, который вырастил "для себя" плантацию конопли.