Глава Ставрополья Владимир Владимиров 10 июня проведет "Прямую линию" без ТВ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в официальном Инстаграм-аккаунте, что 10 июня пройдет очередная "Прямая линия", во время которой он обсудит с местными жителями актуальные вопросы.

Впервые губернатор проведет ее не на телевидении, но в социальных сетях. Он выйдет в прямой эфир в Инстаграме, VK и OK. Любой желающий сможет написать свои вопросы и поделиться проблемой в чате.

- Рабочий график, конечно, плотный, но уверен, что полчаса мы точно сможем найти. Пишите, задавайте вопросы и не забывайте оставлять контактные данные для обратной связи, - заявил Владимиров.