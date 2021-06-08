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Общество8 июня 2021 20:34

Глава Ставрополья Владимир Владимиров 10 июня проведет "Прямую линию" без ТВ

Впервые соединение с населением пройдет не на телевизионных каналах
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в официальном Инстаграм-аккаунте, что 10 июня пройдет очередная "Прямая линия", во время которой он обсудит с местными жителями актуальные вопросы.

Впервые губернатор проведет ее не на телевидении, но в социальных сетях. Он выйдет в прямой эфир в Инстаграме, VK и OK. Любой желающий сможет написать свои вопросы и поделиться проблемой в чате.

- Рабочий график, конечно, плотный, но уверен, что полчаса мы точно сможем найти. Пишите, задавайте вопросы и не забывайте оставлять контактные данные для обратной связи, - заявил Владимиров.