В Ессентуках экс-сотрудник МВД ответит за взятку в полмиллиона рублей

В Ессентуках против бывшего следователя возбудили уголовное дело. Он подозревается в получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в производстве следователя находилось уголовное дело против двух мужчин по обвинению в незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотиков или психотропных веществ и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

Во время следствия подозреваемые получили сведения о причастности супруги одного из мужчин к совершенным преступлениям.

За уничтожение вещественных доказательств по уголовному делу, а также непривлечение к уголовной ответственности женщину, подозреваемый потребовал 500 тысяч рублей взятки.

После получения денег его задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.