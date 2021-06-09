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Происшествия9 июня 2021 10:33

В Ставрополе злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию с пострадавшей

За рулем «Гранты» был 22-летний местный житель, который за последний год 7 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе грубые
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел 8 июня, около 11:30, на ул. Серова в Ставрополе. Там водитель автомобиля Лада Гранта не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Хендэ Элантра, который ехал со встречного направления.

Перелом костей носа получила водитель Элантры. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем «Гранты» был 22-летний местный житель, который за последний год 7 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе грубые.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.