В Ставрополе злостный нарушитель ПДД спровоцировал аварию с пострадавшей

Инцидент произошел 8 июня, около 11:30, на ул. Серова в Ставрополе. Там водитель автомобиля Лада Гранта не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Хендэ Элантра, который ехал со встречного направления.

Перелом костей носа получила водитель Элантры. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем «Гранты» был 22-летний местный житель, который за последний год 7 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе грубые.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.