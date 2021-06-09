Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 10:56

В Ставрополе завершается ремонт дороги на улице Трунова

Сейчас специалисты устанавливают бортовые камни, ремонтируют тротуары, после чего планируют приступить к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе строители заканчивают ремонт дороги на улице Трунова на участке от ул. Бурмистрова до ул. Пригородной.

Сейчас специалисты устанавливают бортовые камни, ремонтируют тротуары, после чего планируют приступить к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Затем дорожные работники нанесут разметку из термопластика, зарекомендовавшего себя как очень стойкий материал. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье еще два поселка обеспечены качественным водоснабжением. Основными потребителями питьевой воды там насчитывают более 2000 жителей.