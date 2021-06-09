В Ставропольском крае 9 июня прогнозируется ливень, град, гроза и шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 17:00 по 19:00 9 июня в крае прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в селах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП.

Специалисты рекомендуют жителям Ставрополья избегать длительного нахождения вблизи стен домов, сделать запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении.

МЧС России по Ставрополью предупреждает: находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами во время грозы.