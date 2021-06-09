Из-за повреждения объекта культурного наследия в Ставрополе завели дело

После проверки прокуратуры в Татарском городище возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Землю объекта культурного наследия использует ГУК "Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Прозрителева и Праве". В 2015 году замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края предоставил СНТ СН "Пламя" водный объекты для сброса сточных и дренажных вод. Точка сброса находится в пределах объекта культурного наследия.

- Согласно лабораторному исследованию, в месте сброса сточных вод обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ в соответствии с нормативно-допустимыми. В результате частично разрушен внешний склон искусственного древнего рва, заилено дно древнего оборонительного рва на протяжении более 200 метров, разрушен участок древней дороги, ведущей к главному въезду на городище, - сообщает прокуратура Ставропольского края.

Суды первой инстанции и апелляционный признали решение министерства незаконным. Сумма ущерба - более 3,2 млн рублей.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело по статье "Повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия".