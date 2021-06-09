Дело Аслана Гагиева рассмотрят в ростовском военном суде

Верховный суд Российской Федерации направил в Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу дело обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве 6-ти человек Аслана Гагиева.

Срок содержания под стражей Гагиева продлен на три месяца, до 13 сентября. Напомним, Аслан Гагиев обвиняется в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возбудили уголовное дело против главы администрации Изобильненского городского округа, причинившего ущерб в 6,4 млн рублей.