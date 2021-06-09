Жителям Ставрополья рассказали, как правильно оказать помощь при тепловом ударе

Фото: пресс-служба ПАСС СК

С наступлением лета многие стремятся выбраться на пляж, чтобы искупать и понежиться под теплыми солнечными лучами. Но длительное нахождение на солнце может привести к перегреву организма и, как следствие, тепловому удару. Симптомы теплового удара: покраснение кожи тела, слабость, тошнота и рвота, отдышка, высокая температура, расширение зрачков, потеря сознания и головокружение и головная боль.

В худшем случае тепловой удар может привести к остановке сердца!

ПАСС СК рассказывает жителям Ставрополья, как правильно оказать помощь при тепловом ударе:

Итак, если вы заметили, что человеку рядом с вами стало плохо, окажите ему первую помощь:

- Перенесите пострадавшего в тень или прохладное место. - Если у пострадавшего тошнота и рвота, то необходимо освободить дыхательные пути от рвотных масс. Для этого переверните пострадавшего набок и очистите ротовую полость. - Положите пострадавшего на спину. Приподнимите ему голову и ноги. - Освободите пострадавшего от верхней одежды, особенно сдавливающей шею и грудь. Если есть брючный ремень – снимите его. - Тело можно обернуть мокрой простыней или опрыскать холодной водой. Также стоит смочить лицо или положите на лоб холодное влажное полотенце. - Обеспечьте пострадавшего обильным питьем. Лучше холодной минеральной водой. - При потере сознания поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом. Но не слишком близко. - Обязательно вызовите пострадавшему скорую помощь! Чтобы избежать теплового удара, следуйте следующим рекомендациям: - Не находитесь на солнце в период его повышенной активности. - Носите головной убор. - Пейте много жидкости (не менее 2 литров в день). - Отдайте предпочтение одежде светлых тонов. - Не переедайте и не злоупотребляйте алкоголем.