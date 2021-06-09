В Ставрополе банда ответит за организацию азартных игр

В Ставрополе против трех мужчин и двух женщин возбудили уголовные дела по статье: «Незаконные организации и проведение азартных игр». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2019 года двое мужчин в одном из помещений Ставрополя установили игровое оборудование. Там же они организовали притон с азартными играми.

К этой деятельности они привлекли одного молодого человека и двух женщин, которые выполняли функции администраторов игорного заведения. А работала «контора» так: посетители передавали администраторам деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру.

После этого администратор, посредством специально установленных программ, отправляла на указанный клиентом компьютер (из числа расположенных в игорном зале) виртуальную сумму, эквивалентную полученной от посетителя.

Далее посетитель играл в любую игру, выбранную им в имеющемся списке игр, при этом, в процессе игры с виртуального счета списывались средства в размере, установленном игроком в качестве ставки.

Собранные доказательства с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.