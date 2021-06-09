Жительница Ставрополя получила 4,5 года тюрьмы за обман дольщиков

В Ставрополе вынесли приговор по уголовному делу об участии в ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В период с 2017 по 2019 годы в Ставрополе действовала группа под руководством директора ООО "Силикс Трейд". Участники сообщества ввели в заблуждение 129 покупателей, которые заключили с организацией договор долевого строительства. Жилье никто не строил. Сумма ущерба - 323,9 млн рублей. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Создание преступного сообщества".

Женщина признала вину и заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении причиненного ущерба, заявленные потерпевшими, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Остальные участники ОПГ ждут своего приговора.