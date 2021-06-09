На Ставрополье выявили районы, где больше всего зараженных COVID-19

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 55360. За сутки диагноз выявили у 58 человек. За вчерашний день скончались еще 5 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1557. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки больше всех заболевших выявили в краевом центре –10 человек.

В Георгиевском городском округе – 7, в Кисловодске – 9, в Минераловодском городском округе – 4, в Пятигорске – 3.

Еще по три случая выявили за вчерашний день в Труновском районе, Новоселицком Нефтекумском районах и округах.