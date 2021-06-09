Глава Кумторкалинского района Дагестана ушел с поста вслед за председателем парламента

Салим Токаев. Фото: инстаграм-блог чиновника

В администрации района сообщили, что глава Кумторкалинского района Дагестана Салим Токаев подал в отставку. Он решил по своему желанию оставить пост и отметил, что давно об этом просил руководство.

- Досрочно прекращаю осуществление полномочий главы муниципального района с 9 июня 2021 года в связи с отставкой по собственному желанию. Возложить исполнение обязанностей главы района на Дагира Абдурагимова, - говорится в распоряжении, подписанном Токаевым.

Чиновник попрощался с населением округа через свой Инстаграм-блог. Он подвел некоторые итоги своей деятельности как руководителя и попросил прощения за упущения, которые были в его работе.

- Основной упор старался делать на развитие социальной инфраструктуры, дорог и благоустройство населенных пунктов. Никогда еще столько денег не выделялось поселениям на асфальтирование дорог. По итогам 2020 года район попал в тройку лидеров по социально-экономическим показателям, были планы стать первыми, - отметил Токаев.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что председатель Народного собрания Дагестана (парламента республики) подал в отставку. Он сказал, что это - обычная процедура смены команды.