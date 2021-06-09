Замначальника казначейства Махачкалы пошел под суд за крупную взятку

Пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан сообщила, что уголовное дело, возбужденное против заместителя начальника казначейства Махачкалы, передали в Советский районный суд. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки.

Дело уже получило утверждение обвинительного заключения, дальше судья установит наказание за нарушение законодательства.

По данным следствия, замначальника отдела №1 управления казначейства по городу Махачкале потребовал взятку в 380 тысяч рублей у директора одного из предприятий. За "вознаграждение" чиновник не стал бы препятствовать перечислению денег по контрактам со счета МКУ "Управление ЖКХ города Махачкалы" на счет этого директора.

Но не вышло: в январе 2021 года злоумышленника задержали прямо в кабинете "с поличным". Суд постановил отстранить мужчину с должности замначальника казначейства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд вынес приговор бывшему руководителю "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомеду Махачеву. Он получил 7,5 лет лишения свободы за взятку.

Он также известен по незаконной торговле справками об инвалидности, с чего заработал 24 млн рублей.