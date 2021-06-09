Пьяный сотрудник ДПС из Черкесска напал на своего начальника и сослуживца

В пресс-службе Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике сообщили, что на сотрудника ДПС МВД по городу Черкесску завели уголовное дело за нападение на своих коллег. Он пойдет под суд по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Во время празднования Дня Победы командир отдельной роты ДПС и непосредственный начальник обвиняемого вывел его из строя из-за того, что он был пьян. Командир распорядился отправить его в наркологический диспансер.

В медучреждение прибыли трое: обвиняемый, командир и сопровождающий инспектор. Уже в диспансере сотрудник ДПС начал агрессивно противиться решению начальника, а после нескольких замечаний напал на коллег.

Пока что следствие устанавливает точные обстоятельства произошедшего. Но по статье, которую нарушил служитель закона, он может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае группа пьяных молодых людей избила полицейского за то, что он сделал им замечание.