Следственный комитет Ставрополья закрыл подпольное игровое заведение

СУ СК России по Ставропольскому краю сообщило, что следователи завершили расследование дела об организации незаконных азартных игр в Ставрополе. Трое мужчин и две женщины сняли помещение, установили компьютеры и позволяли клиентам делать ставки.

Сотрудники правопорядка собрали все доказательства по этому делу, поэтому его с утвержденным обвинительным решением отправили в суд.

- Посетители передавали администраторам деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру, после чего администратор, посредством специально установленных программ, отправляла на указанный клиентом компьютер (из числа расположенных в игорном зале) виртуальную сумму, эквивалентную полученной от посетителя. Далее посетитель играл в любую игру, выбранную им в имеющемся списке игр, при этом, в процессе игры с виртуального счета списывались средства в размере, установленном игроком в качестве ставки, - объяснили в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Кисловодска организовал подпольное казино в Северной Осетии. Игорный клуб находился в скрытом от всеобщего обозрения помещении одного из магазинов селения.