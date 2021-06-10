На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 61 человек

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтввердился у 61 человека. Число зараженных в крае достигло 55421. На Ставрополье есть ресурсы, чтобы оказывать медицинскую помощь заболевшим.

За вчерашний день выздоровели 95 пациентов. К сожалению, до сих пор умирают люди, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Так, скончались за сутки еще 6 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1562.

- Мы продолжаем вакцинацию от COVID-19. Но по-прежнему важно внимательное отношение к здоровью от каждого из нас. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.