В Георгиевске легковушка столкнулась с внедорожником, пострадала беременная 18-летняя девушка

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 9 июня, около 13:30, на пересечении улиц Ленинградской и Ленина в Георгиевске.

Водитель автомобиля ВАЗ-21124 не уступил дорогу и столкнулся с внедорожником Лэнд Ровер, который двигался по главной дороге и имел преимущество. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По инерции ВАЗ въехал в столб электроопоры. Перелом плеча получила 18-летняя беременная пассажирка ВАЗа. Водители в ДТП не пострадали.

За рулем легковушки был 28-летний житель Кировского городского округа.

В момент происшествия он был трезв. Выяснилось, что на его автомобиле была установлена «лысая» резина, при которой эксплуатация запрещена. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.