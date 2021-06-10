Житель Ставрополья ответит за дачу взятки полицейскому

На Ставрополье 29-летний мужчина обвиняется в даче взятки. Так, днем 25 мая молодой человек пришел в отделение МВД России по Грачевскому району, где передал заместителю начальника полиции 14 тысяч рублей взятки.

За эти деньги он хотел «отмазаться» от уголовной ответвенности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Уголовного дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возбудили уголовное дело против главы администрации Изобильненского городского округа, причинившего ущерб в 6,4 млн рублей.