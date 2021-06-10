Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья рассказал о его появившихся «двойниках» в Инстаграм. В последнее время в Инстаграм стали появляться мои «двойники».

- На фото – как раз пример одного из них. Официально заявляю: это обман и подделка. Мой настоящий аккаунт здесь только один. Тот, что вы сейчас читаете, - рассказал Владимир Владимиров подписчикам в сети.

Он специально верифицирован, поэтому в профиле установлена синяя галочка. Таким образом, установить его подлинность не сложно.

- Обращайте на это внимание и не дайте анонимам себя дезинформировать. А о «двойниках» будем сообщать администрации сервиса, чтобы приняли меры, - добавил глава региона.

Ранее Владимир Владимиров сообщал, что за сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 61 жителя региона. Также за вчерашний день 5 пациентов скончались. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.