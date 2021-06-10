В Ставропольском крае 10 июня прогнозируется дождь, гроза, град, шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 17:00 -19:00 10 июня по краю ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер 20 м/с.Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком.

Ставропольским водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения:

Быть осторожным при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.

Несколько рекомендаций от специалистов МЧС:

- сделаи те запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении;

- не пользуйтесь электроприборами во время грозы;

- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову (прикройте руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск попадания в них молний;

- владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.