На Ставрополье наказали мужчину, зарезавшего подругу из-за недопитой бутылки водки

Житель Ставрополья Алексей Чернышов признан виновным в убийстве, хищении огнестрельного оружия, незаконном ношении, хранении огнестрельного оружия, а также в краже. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 27 января 2020 года, в Советском городском округе. Там герой истории – Чернышов и его 24-летняя подруга распивали спиртные напитки.

После посиделки девушка захотела забрать недопитый алкоголь с собой. Делиться с бутылкой со спиртным, мужчина не собирался.

Он догнал подругу на улице и ударил ножом в ее шею. От полученного ранения молодая ставропольчанка скончалась на месте. Это не единственное преступление, которое совершил подозреваемый.

Выяснилось, что в ноябре 2018 года Чернышов похитил у своего знакомого обрез гладкоствольного охотничьего ружья, который хранил в хозяйственной постройке во дворе своего дома.

Также в январе 2020 года этот злоумышленник похитил из подвального помещения дома своей знакомой домашний алкоголь и продукты питания, на общую сумму свыше 25 тысяч рублей.

Суд назначил Чернышову 11 лет исправительной колонии строгого режима.