В Георгиевске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел сегодня, 10 июня, около 11:30, на улице Советской села Краснокумского. Там водитель автомобиля Лада Гранта во время обгона не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии, выехал на нее, где столкнулся с пассажирской маршруткой.

В результате аварии водитель Гранты и два пассажира ГАЗели получили травмы. Их доставили в больницу. У постравдавших зафиксированы переломы конечностей. Водитель маршрутки, к счастью, травм не получил.

Выяснилось, что пострадавшим оказался 21-летний водитель Гранты. За последние 2 года этот местный житель 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за нарушение безопасного скоростного режима.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ГАЗель двигалась по регулярному маршруту «Краснокумское – Георгиевск», в момент аварии в салоне находились водитель и два пассажира.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.