На ремонт дорог в Советском округе Ставрополья направили более 19 млн рублей

Фото: миндор СК.

Советский округ получил из дорожного фонда края более 19 млн рублей на ремонт автодорог местного значения.

За эти средства уже привели в нормативное состояние около 4 км полотна в селах Отказном, Солдато-Александровском и Горькая Балка. Все работы выполнены в срок и в полном объеме, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Дороги были построены более 40 лет назад и являются одними из главных транспортных артерий, ведущих к социально-значимым объектам.

Например, в селе Отказном улица Крупской ведет к водохранилищу, а улица Маяковского - к школе. С течением времени образовались неровности, ямы и трещины, деформировались обочины и кромка покрытия.

В результате ремонта дороги были приведены в нормативное состояние, а жители получили возможность передвигаться комфортно и безопасно.

Губернатор края неоднократно подчеркивал важность государственного подхода в развитии дорожной отрасли. В нормативное состояние приводятся не только региональные, но и муниципальные дороги.

На эти цели ежегодно в крае направляются значительные средства. В 2021 году только на ремонт (в том числе капитальный) дорог местного значения из регионального дорожного фонда направлено почти 1,5 млрд рублей.