В Ставропольском крае мошенники набивали посылки песком вместо товаров

На Ставрополье силовики задержали шестерых злоумышленников, которые создали фиктивный интернет-магазин и обманывали покупателей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Так, в интернете мошенники размещали объявления о продаже товаров. Откликнувшихся покупателей они убеждали купить продукцию с условием ее оплаты наложенным платежом при получении на почте.

Доверчивые заказчики оплачивали посылки, а дома обнаруживали в коробках песок. Позже этих мошенников задержали в Минеральных Водах при силовой поддержке ОМОН и СОБРа.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны и банковские карты. Назначили 11 судебных компьютерных экспертиз, в рамках которых восстановили удаленные данные.

Троих злоумышленников посадили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом.