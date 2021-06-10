МТС поможет купить билеты на музыкальные фестивали

Этим летом МТС становится партнером музыкальных фестивалей - «Дикая мята» в Тульской области ( с 18 по 20 июня) и серии open-air концертов популярных музыкантов RED Summer в Москве (с 10 июня по 6 августа на набережной арт-пространства «Красный октябрь» и в клубе GIPSY).

На всех мероприятиях будет доступна программа привилегий от МТС и открыты специальные комфортные лаундж-зоны, доступ в которые можно будет получить при покупке билетов на МТС Live.

Напомним, «Дикая Мята» - крупнейший независимый мультиформатный open air в нашей стране, на сценах которого выступают главные исполнители России и СНГ, мировые звезды и набирающие популярность музыканты. Кроме музыкальной сцены на территории «Дикой Мяты» расположены спортплощадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка, предусмотрена и программа для детей.

Купить билеты на «Дикую Мяту» можно только на официальном сайте мероприятия, а также по спеццене на МТС Live, получив выгодные условия на выделенную парковку рядом со входом на площадку мероприятия, а также доступ в крытую лаундж-зону с видом на сцену.

Что касается RED Summer, то в 2021 году фестиваль объединил 18 артистов различных жанров, каждый из которых отыграет полноценный сольный концерт. Участники представят специальные летние программы, которые не обойдутся без премьер, громких новинок и перфомансов.

При покупке билетов на концерты RED Summer без комиссии на МТС Live клиенты получают отдельный VIP-вход на концерт и доступ в лаундж-зону МТС Live с видом на сцену.