В Буденновске завершается реконструкция корпуса инфекционного отделения

Фото: минстрой СК

Реконструкция корпуса инфекционного отделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске выполнена на 85%. Вместимость медучреждения - 34 койки.

В двухэтажном здании организованы отдельные боксы и полубоксы со всеми удобствами, отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет, а также ряд других помещений необходимых для полноценной работы медучреждения.

На обновление объекта выделено более 88 млн рублей. С 2008 года корпус не эксплуатировался. Теперь это современное медучреждение, способное оказывать полный комплекс услуг.