На Ставрополье 10 июня пройдет «Прямая линия» губернатора края. На этот раз Владимир Владимиров проведет ее в социальных сетях. Начало «Прямой линии» в 18:00.

- Напоминаю, что впервые она пройдет в новом формате, без телеэфира, непосредственно в социальных сетях. Площадки для диалога: аккаунт в Инстаграм, страница в «Одноклассниках» https://ok.ru/vladimirvladimirov5807 и сообщество «ВКонтакте» https://vk.com/governorstavkray.

Пишите, задавайте вопросы и не забывайте оставлять контактные данные для обратной связи, - написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал о его появившихся «двойниках» в Инстаграм.