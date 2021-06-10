Владимир Владимиров: сироты Ставрополья получат 514 квартир в 2021 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" 10 июня 2021 года заявил, что в этом году дети-сироты получат 514 бесплатных квартир.

Но пока что очередь на жилье не уменьшается. Владимиров заверил, что держит этот вопрос на контроле.

- Очередь составляет 2,5 тысячи человек. Мы сегодня делаем федеральную программу, чтобы обратиться за помощью. Честно скажу - денег на это не хватает, - признался глава региона.

Напомним, 10 июня 2021 года "Прямая линия" с губернатором Ставропольского края впервые прошла только в социальных сетях, а не на телевидении. Владимиров мотивировал это тем, что хочет поговорить с населением неформально и более "близко".