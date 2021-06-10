Крематорий в Ставрополе не построят из-за нарушения православных канонов

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" 10 июня 2021 года объяснил, почему до строительства крематория в краевой столице дело так и не дошло. В 2019 году поднимался этот вопрос, но верующие граждане высказались против появления такого объекта в городе.

- Про крематорий в Ставрополе я много слышу вопросов, но когда мы начинаем серьезно говорить о его строительстве, то большинство ссылается на то, что это противоречит православным канонам. Поэтому однозначно ответить на данный вопрос сложно, - заявил Владимиров.

Напомним, в 2019 году в городской думе подняли вопрос появления крематория. Одним из аргументов стала нехватка мест под захоронения на кладбищах, но в администрации опровергли эту информацию: мест хватит до 2028 года.