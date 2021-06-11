На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 59 человек

За прошедшие сутки из-под меднаблюдения выписано еще 92 выздоровевших пациента. Всего в крае уже около 52,7 тысячи человек смогли победить инфекцию.

Каждый день продолжается тестирование, всего выполнено свыше 1,9 миллиона исследований для выявления COVID-19. Всем заболевшим оказывают помощь медики, но вирус не всегда сдается легко.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 59 человек. Число зараженных в регионе достигло 55480. Также за сутки от ковида скончались 6 человек. Число умерших на Ставрополье достигло 1568.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Единственный способ противостоять пандемии – вакцинация. Иммунизация доступна для всех, запасы вакцины достаточны. И прививочные пункты работают каждый день. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.