В Ставропольском крае водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 10 июня, около 01:30, на автодороге «Изобильный – Птичье». Водитель пока неустановленной легковушки сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги во встречном направлении.

В результате этой аварии 52-летний житель краевого центра скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель машины место ДТП покинул, не оказав помощи и не сообщив о происшествии в полицию.

Погибший мог находиться в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Уже произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем возможным свидетелям происшествия. Если вы что-то знаете об этом ДТП, сообщите, пожалуйста, по телефону: (886545)74-104, 2-42-36, либо 02 и 112.