Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В центральном парке Ставрополя «Лягушачьему» фонтану вернут исторический вид. Уже готова проектно-техническая документация, оформлен дизайн-проект фонтана. Выбран подрядчик, который восстановит исторический образ «Лягушек».

Сообщают, что к работам приступят уже этим летом.

История знаменитого в городе фонтана «Лягушки» или «Лягушачий», берет свое начало в 1857 году. В годы Великой Отечественной войны на его месте немцы поставили большую агитационную радиомашину, транслирующую музыку.

Кстати, в честь великих писателей нашей страны в парке названы деревья. Связано это с тем, что в свое время они гуляли по нему и восхищались красотой. Так, свой след оставили А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов. «Дуб Ермолова» располагается у мостика, а остальные три дерева на острове.

В послевоенное время «Лягушки» - первый фонтан в Ставрополе, который восстановили. Его дополнили скульптуры детишек, а также лягушек, из ртов которых текла струя воды, у сооружения появляется маленькая и большая чаша с маскаронами по углам.

В 90-х и 2010-х фонтан большую часть времени не работал.

Кстати, о других любопытных местах краевого центра, а именно о зданиях, где по городским легендах до сих пор живут призраки умерших княгинь и т.д, можно почитать здесь.

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