В СКФУ будут функционировать летние программы для школьников

Фото: управление по информации и связям с общественностью СКФУ.

В Северо-Кавказском федеральном университете открыт набор по дополнительным развивающим летним программам для школьников. Программы представляют собой короткие интенсивы для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В университете реализуются несколько программ - это летняя IT-школа, школы программирования, микроэлектроники, графики, юного блогера, а также летний университет STEM, основанный на идее обучения по четырём дисциплинам: естественные и технические науки, инженерное искусство, а также математика.

Несмотря на короткую продолжительность программ, они дают хороший уровень подготовки благодаря интенсивности и узкому фокусу. Данный формат предусматривает не только учебную программу, но и набор культурных и ознакомительных мероприятий. Такие программы реализуются для того, чтобы ученики имели возможность определиться с областью интересов и будущей профессией.

В СКФУ школьник любого возраста найдет себе занятие по душе. По завершении обучения учащиеся получат соответствующие сертификаты, которые займут достойное место в портфолио школьника.

Подробную информацию о программах, стоимости и продолжительности обучения можно узнать по телефонам: 8 (918) 868-42-58, 8 (963) 383-30-20.

Дополнительные летние программы реализуются Институтом математики и информационных технологий имени профессора Н. И. Червякова, физико-техническим факультетом и Гуманитарным институтом вуза.