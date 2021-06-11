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Общество11 июня 2021 18:23

В Ставрополе 12 июня поменяют схему движения в честь Дня России

На двух участках дороги в центре города будет запрещен проезд транспорта
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В управлении ГИБДД по Ставрополью сообщили, что 12 июня в центре города перекроют несколько участков улиц, поэтому поменяется схема движения транспорта. С 8:00 утра и до полуночи будет запрещен проезд на отрезке улицы Михаила Морозова - от Артема до Маршала Жукова.

Ограничение также касается участка дороги по улице Маршала Жукова между улицами Ленина и Михаила Морозова. Поэтому водителям нужно заранее продумывать свой план движения и принимать во внимание перекрытие дорог.

Напомним, 12 июня - День России, в центре краевой столицы развернется праздничная программа.