В Ставрополе 12 июня поменяют схему движения в честь Дня России

В управлении ГИБДД по Ставрополью сообщили, что 12 июня в центре города перекроют несколько участков улиц, поэтому поменяется схема движения транспорта. С 8:00 утра и до полуночи будет запрещен проезд на отрезке улицы Михаила Морозова - от Артема до Маршала Жукова.

Ограничение также касается участка дороги по улице Маршала Жукова между улицами Ленина и Михаила Морозова. Поэтому водителям нужно заранее продумывать свой план движения и принимать во внимание перекрытие дорог.

Напомним, 12 июня - День России, в центре краевой столицы развернется праздничная программа.