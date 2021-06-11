Минирование аэропорта Махачкалы оказалось ложью

В пресс-службе аэропорта Махачкалы сообщили, что анонимное сообщение о минировании оказалось обманом. Сотрудники вернулись на свое рабочее место, рейсы не были отменены.

- Сообщение о том, что в здании аэропорта заложена бомба, оказалось ложной. Правоохранители не нашли ничего опасного. Аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме, все на своих местах, - рассказали в пресс-службе.

Сразу после получения сообщения полиция начала эвакуацию людей из аэропорта. Всех сотрудников и посетителей вывели за пределы здания, после чего в работу вступили кинологи. К счастью, никаких взрывных устройств и чего-либо опасного для граждан не обнаружили.