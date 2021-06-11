Ставропольский край и Северная Осетия стали лидерами в СКФО по заработной плате

По данным Росстата, Ставропольский край и Северная Осетия стали лидерами в вопросе предоставления высокопроизводительных рабочих мест. На Ставрополье их 271 тысяча с зарплатой от 23 тысячи рублей, а в Северной Осетии - почти 51 тысяча с зарплатой от 19 тысяч рублей.

В других республиках СКФО дела обстоят хуже. Абсолютным антилидером стал Дагестан с 120 тысячами мест. Надо отметить, что рейтинг составлялся из процентного соотношения доли высокопроизводительных вакансий к всему количеству рабочих мест.

В Ставропольском крае это 21,1%, также как и в Алании. А в Дагестане всего 11,1%, поэтому он оказался ниже Северной Осетии в топе. Далее идут Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика и КЧР.

Однако не все так радужно: рейтинг составлялся по всем субъектам Российской Федерации, и СКФО и аграрный Юг стали аутсайдерами. На первом месте Ненецкий автономный округ, Чукотский и др. Там соотношение высокооплачиваемых мест к общим составило около 80%.

Отметим, согласно методологии Росстата, к высокопроизводительным относятся все рабочие места на предприятиях, где среднемесячная зарплата работников равна или превышает установленное пороговое значение.