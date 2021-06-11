Появилось видео жестокой драки из-за девушки в Махачкале

В социальных сетях появилось видео драки двух мужчин, которая произошла, предположительно, из-за девушки. На кадрах видно, как группа людей выводят мужчину из здания кофейни и подводят к машине.

Там его ждал внушительных размеров оппонент, а затем из авто вышла девушка. Ее что-то спросили, она утвердительно кивнула - "он". После этого испуганного мужчину принялись бить по лицу, в живот, по голове.

Сотрудники ресторана выбежали на улицу и попытались остановить зачинщика драки. Но он легким движением руки убирал их с пути и добивал врага. Неизвестно, что именно послужило причиной конфликта, пользователи соцсетей выдвигают разные версии.

Одна из них: бедолаге устроили очную ставку, во время которой ему пришлось встретиться не с хрупкой девушкой, а с ее сильным другом. Предполагают, что он - известный боец.

В марте в Кабардино-Балкарии произошла массовая драка, в которой схлестнулись две семьи. "КП-Северный Кавказ" публиковала видео с места происшествия. В драке пострадали люди, некоторых госпитализировали.