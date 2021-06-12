Где в Ставропольском крае пойдет дождь в День России

Гидрометцентр Ставропольского края прогнозирует кратковременные дожди в регионе, а в отдельных районах - сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Как движутся тучи с осадками - можно увидеть по интерактивным картам Яндекса.

По состоянию на 9 утра в Ставропольском крае не было ни одной тучи. Но уже к 11 часам небесные тела зависли под Ставрополем (Новомарьевское), недалеко от Ипатово, Арзгира. Тучи уходят в северо-восточном направлении. Потому, по прогнозу сервиса, к 13 часам сильный дождь может начаться под Дивным.

По состоянию на 13:40 дождь идет под Ставрополем, Изобильным и Ипатово. С Карачаево-Черкесии на КМВ идут тучи с осадками.