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Происшествия12 июня 2021 22:03

Прокуратура Ставрополья организовала проверку после возгорания автобуса с детьми

Никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка после возгорания автобуса в Георгиевского городском округе. В машине находилось 29 детей, пострадавших нет, передает пресс-служба прокуратуры региона.

- По данному факту по указанию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении.

Ход работы находится на контроле у прокурора Лоренца.