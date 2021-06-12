Прокуратура Ставрополья организовала проверку после возгорания автобуса с детьми

По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка после возгорания автобуса в Георгиевского городском округе. В машине находилось 29 детей, пострадавших нет, передает пресс-служба прокуратуры региона.

- По данному факту по указанию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении.

Ход работы находится на контроле у прокурора Лоренца.