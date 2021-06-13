15-летний ставрополец прокатился по ночному городу на отцовской машине и попал в ДТП

По данному факту проводится проверка, к которой привлечены инспекция по делам несовершеннолетних и родители подростка

Инцидент произошел сегодня, 13 июня, около 02:30, в Ставрополе. Водитель машины Генезис катался по проспекту Российский со стороны улицы 45 Параллель в сторону улицы Тухачевского.

Он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, металлическое ограждение и опору ЛЭП. За рулем автомобиля находился 15-летний мальчик.

Его с травмами доставили в городскую больницу. По данному факту проводится проверка, к которой привлечены инспекция по делам несовершеннолетних и родители подростка.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП, совершенного водителем. Так как парню всего 15 лет, он не имел водительских прав.

В нашем регионе за последние полгода это уже не первый случай, когда несовершеннолетние жители Ставрополья берут ключи от автомобилей взрослых, пока те не видят этого и заводят машины.