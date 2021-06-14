На Ставрополье за время пандемии коронавирус победили 52 836 человек. Обновленные данные по коронавирусной инфекции в Ставропольском крае озвучил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.
Согласно данным на 14 июня 202 года:
- заболели 55 660 (+58);
- выздоровели 52 836 (+26);
- умерли 1 583 (+4).
Общее количество COVID-тестирований за весь период пандемии превышает 1 миллион 920 тысяч.
- Остановить распространение инфекции помогут прививки и профилактика, - отметил губернатор Владимиров.
На сегодняшний день двумя компонентами вакцины привиты более 234 человек.