Глава Ставрополья Владимиров почтил память погибших в Буденновске при теракте в 1995 году

Губернатор Ставропольского края вспомнил трагичные события, произошедшие в 1995 году в Буденновске. Глава региона почтил память погибших при теракте 129 человек. Жертвами террористов стали сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, мирные граждане.

- Вечная им память. С годами боль этих потерь не утихла. 14 июня — это символ нашей скорби по всем безвинно погибшим. И нашего единения против терроризма и идеологии ненависти и разрушения, которая его порождает, - написал губернатор Владимиров.

Губернатор пожелал, чтобы «черные дни июня 95-го года» никогда не повторились.