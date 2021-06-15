Михаил Мишустин на Ставрополье посетит ряд объектов экономики и социальной сферы

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

15 июня на Ставрополье с рабочей поездкой прибыл председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В аэропорту Минеральные Воды его встретили зампредседателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставрополья.

Вместе с Владимиром Владимировым премьер-министр посетит ряд объектов экономики и социальной сферы. Также запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что премьер-министр России Михаил Мишустин 15 июня прибыл с рабочей поездкой в СКФО. Сообщается, что у главы правительства запланирован ряд мероприятий в Пятигорске.

В частности, Михаил Мишустин посетит предприятие, занимающееся производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности.

Также он собирается посетить музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».