В Ставрополе в 2021 году установят 14 «умных» светофоров

В 2021 году на территории Ставрополя модернизируют 14 светофоров. В краевом центре отремонтируют 18 километров автомобильных дорог на 12 участках. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В соответствии с проектом ИТС до 2023 года планируется полная замена оборудования на 54 светофорных объектах города, а также установка детекторов транспорта, - говорится в сообщении.

Эта модернизация позволит в режиме реального времени отслеживать автомобильные потоки и корректировать работу светофоров, исходя из фактической загруженности дорог.

Так, в краевом центре появятся специальные табло, которые будут информировать водителей о погодных условиях, дорожно-транспортных происшествиях и пробках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на трассах Ставрополья, где происходят аварии по причине несоблюдения участниками безопасного скоростного режима, проводится профилактическая операция по контролю за скоростью. Операция стартовала 14июня, и продлится до 24 июня.