Мишустил сообщил, что на развитие Кавминвод выделят деньги из федерального бюджета

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В рамках поездки в Ставропольский край председатель Правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Владимиром Владимировым.

Одной из основных тем стало развитие курортов Ставрополья – Кавказских Минеральных Вод.

– Ставропольский край знают благодаря туристскому комплексу, многие любят здесь отдыхать, поэтому важно, чтобы здесь была удобная инфраструктура, чтобы люди могли комфортно доезжать до места отдыха, набираться сил и здоровья. Вижу, что вы много делаете для того, чтобы в крае велась эта работа, – сказал премьер-министр РФ.

Владимиров проинформировал главу российского Правительства о мерах для развития санаторно-курортного комплекса – в первую очередь, предпринятых во время пика пандемии в 2020 году. Он поблагодарил Премьер-министра за решения, принимаемые на федеральном уровне в поддержку отрасли.

Так, в нашем крае был использован набор различных видов поддержки, в том числе, по продлению сроков уплаты налогов, обеспечению занятости.

Глава края подчеркнул, что из 19 миллиардов рублей, полученных краем в рамках господдержки в период пика пандемии, около 30% были использованы для Кавказских Минеральных Вод. Владимир Владимиров отметил, что благодаря этим и другим решениям, санаторно-курортный комплекс смог достаточно быстро восстановиться после этапа жестких ограничений.

Глава Ставрополья коснулся также работы по развитию инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод. Один из крупных проектов – благоустройство проспекта Ленина в Кисловодске.

– Это важный и крупный объект, фактически создается новая курортная зона. Прошу Вашего содействия, чтобы завершить работу пораньше, и предусмотреть финансирование на этот год. Речь идет о сумме около полумиллиарда рублей, – обратился Владимир Владимиров к Председателю Правительства России.

Напомним. что Мишустин посетил наш регион сегодня, 15 июня. Он уже побывал в Пятигорске, осмотрел ряд объектов экономики и социальной сферы края.